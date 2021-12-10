Alişan'ın 2018 yılında nikah masasına oturduğu biricik eşi Buse Varol'un eski sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! Meğer evleneceklermiş ama..
Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Alişan ve Buse Varol ikinci çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı. Sevilen türkücü kardeşini koronavirüsten kaybettikten sonra aile bağlarına sımsıkı sarıldı. Yeğenleri ile de sık sık bir araya gelen Alişan hakkında bir süredir eşi ile ayrılacakları iddiası konuşuluyordu. Çift son noktayı koyup evliliklerinin son sürat devam ettiğini belirtmişti. Gündemden düşmeyen Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un eski sevgilisi bu kez konuşuldu. Varol'un bir zamanlar evlilik planları yaptığı eski erkek arkadaşının ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler şok yaşadı.
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren Buse Varol kısa bir süre sonra önce Burak adında bir erkek çocuk, sonrasında da Eliz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Son zamanlarda da çiftin 3. çocuk beklediklerini dair iddialar gündemde yer alıyor. 31 yaşındaki Varol'un eski sevgilisi ortaya çıktı. İkilinin eskiden birlikte olduklarını ilk kez öğrenenler 'yok artık' dedi. Alişan'dan önce 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmayı planlayan Buse Varol ve eski sevgilisinin neden ayrıldığı ise şoke etti.
Alişan ve Buse Varol çifti hakkındaki 'ayrılık' iddiaları kesin olarak tarihe gömüldü. Bir televizyon programında konuşan Varol, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim.