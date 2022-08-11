Alişan'dan Buse Varol'a paha biçilemez jest! Boşanacakları konuşuluyordu! 2 çocuk annesi Buse Varol bakın ne yanıt verdi
Alişan'dan Buse Varol'a paha biçilemez jest! Boşanacakları konuşuluyordu! Ünlü türkücü eşini mest etti! 46 yaşındaki türkücü Alişan geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ve çocuklarını da alıp tatile çıkmıştı. Ma aile tatillerine devam eden ünlü çiftten sosyal medya paylaşımları gelmeye devam ediyor.
Ağabeyi Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybettikten sonra kötü günler geçiren Alişan, toparlandıktan sonra yazın tatını çıkartmak için eşini de alıp Bodrum'a gitti. Uzun bir süredir ilişkilerinde çatlak olduğu iddialarını her defasında yalanlayan ünlü çiftten Alişan son olarak eşi ile fotoğrafını paylaştı ''Doğrulanmış Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da,sevgi hep daim'' notunu düştü. Paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken bakın Buse Varol biricik eşine ne yanıt verdi...
Bir dönem ayrılacakları hatta boşanmanın eşiğinde oldukları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti aşk tazeledi.
Kardeşinin vefatının ardından kendini ailesine adayan Alişan, çalışmadığı her dakikayı eşi, çocukları ve yeğenleriyle geçiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Bodrum'da yorgunluk atan ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.