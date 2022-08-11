Alişan’dan Buse Varol’a paha biçilemez jest! Boşanacakları konuşuluyordu! 2 çocuk annesi Buse Varol bakın ne yanıt verdi

Ağabeyi Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybettikten sonra kötü günler geçiren Alişan, toparlandıktan sonra yazın tatını çıkartmak için eşini de alıp Bodrum'a gitti. Uzun bir süredir ilişkilerinde çatlak olduğu iddialarını her defasında yalanlayan ünlü çiftten Alişan son olarak eşi ile fotoğrafını paylaştı ''Doğrulanmış Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da,sevgi hep daim'' notunu düştü. Paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken bakın Buse Varol biricik eşine ne yanıt verdi...