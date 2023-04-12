Alişan'dan beklenmedik 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol'un Alişan'ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu "Çok zor"
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Alişan'ın, kardeli Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra Buse Varol'un eşinin ailesiyle sorun yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan 3.çocuk sorusuna, beklenmedik bir yanıt verdi.
12.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 12.04.2023 09:14