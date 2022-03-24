Alişan konuştu eşi Buse Varol mest oldu! 'Normal olmayan şeyler yaşadım' diyen ünlü türkücü bakın biricik eşinin aklını nasıl başından aldı!
Zor günleri geride bırakan ünlü türkücü Alişan, eşi Buse Varol ile mutlu mesut günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybeden Alişan daha sonra evlilik krizi yaşamıştı. Aşklarına ikinci bir şans veren ünlü çift uzun zaman sonra ilk kez duygularını paylaştı. Bir lansmana katılan Alişan-Buse Varol çifti evliliklerine dair açıklamalarda bulundu. Türkücünün romantik sözleri eşini bir hayli etkiledi. Buse Varol kocasının sözleri üzerine, ''Vay bak, bunu beğendim'' dedi. İşte detaylar...
Onlar magazin camiasının en çok konuşulan çiftlerinden... Her adımları olay olan Alişan ve Buse Varol çifti özellikle son dönemlerde hep gündemdeydi. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı hayattan koparmıştı. Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerini biran olsun yalnız bırakmayan ünlü türkücü bu kötü günleri ailesine sarılarak atlattı. Şimdilerde biricik eşi ile güzel günler yaşayan Alişan özel hayatında yaşadığı krizler hakkında ilk kez böyle konuştu. O konuştukta eşi mest oldu.
45 yaşındaki şarkıcı 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girmişti. Çiftin Burak ve Eliz adından iki çocukları bulunuyor. Bir süredir ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen çift zor günleri geride bıraktı.
İKİNCİ BAHAR SÖZ KONUSU DEĞİL"
Her ailede bazen ufak tefek sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, 'Önemli olan onların çözülmesi ve tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" diyerek, ayrılık haberlerini yalanladı. Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek, eşini destekledi.
Alişan, "Ben kardeşimi kaybettim. Normal olmayan şeyler yaşadım. Bundan sonra belki eskisi gibi olamayabilirim. Sonuçta bir aile var ortada. Ama ben sevdiğim insanla evlendim. Ufak veya büyük şeyler yaşayabiliriz, önemli olan bunların çözülebilmesi" dedi. Varol ise "Her ailede olan bir şeyi biz yaşadığımızda, iş büyüyor" dedi.