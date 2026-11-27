Karnı burnunda haliyle objektif karşısına geçen Alina Boz annesiyle sarıldı: Olga Boz ile reklam karesi dikkat çekti
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Alina Boz, bebek bakımı ve hijyen sektöründen bir markanın yeni reklam yüzü oldu ve karnı burnunda haliyle annesi Olga Boz ile kamera karşısına geçti. Aralık 2023'te Umut Evirgen ile evlenen ve ilk kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncunun annesiyle yer aldığı reklam filmindeki doğal ve duygusal anları kameralara yansıdı.
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