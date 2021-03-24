Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı...

"Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik" diyen Sunal, "Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu. Bebeğinin 21 haftalık olduğunu belirten Ali Sunal, daha sonra kontrol için hastaneye giren eşi Nazlı Kurbanzade'nin yanına gitti.