Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı...
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı... Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisini evde tamamlayan oyuncu, Maslak'ta bir hastaneye girerken görüntülendi. 43 yaşındaki Ali Sunal, atlatmış olduğu koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte koronavirüsü atlatan Ali Sunal ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
ALİ SUNAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı... Maslak'ta bir hastaneye girerken görüntülenen Ali Sunal, atlatmış olduğu koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki oyuncu, "Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın atlattık. Hastane süreci bitti" ifadelerini kullandı.
"Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik" diyen Sunal, "Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu. Bebeğinin 21 haftalık olduğunu belirten Ali Sunal, daha sonra kontrol için hastaneye giren eşi Nazlı Kurbanzade'nin yanına gitti.
'TEDAVİM BİTTİ, EVE ÇIKTIM'
Sağlık durumu merak edilen Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüsü yendiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin" mesajıyla sevenlerine müjdeli haberi vermişti. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...