Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz hafta baba oldu. Kızı Narin'i kucağına alan 41 yaşındaki Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal ile ilgili duygusal paylaşımda bulundu. Kızının dünyaya gelişini Instagram hesabından,"Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoş geldin canım kızım, güzel Narin'im. Benim hayatım Nar bebek" notuyla paylaşan Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı herkesi hüzne boğdu.
Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.