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Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz hafta baba oldu. Kızı Narin'i kucağına alan 41 yaşındaki Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal ile ilgili duygusal paylaşımda bulundu. Kızının dünyaya gelişini Instagram hesabından,"Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoş geldin canım kızım, güzel Narin'im. Benim hayatım Nar bebek" notuyla paylaşan Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı herkesi hüzne boğdu.

11.08.2019 16:45 - Son Güncelleme: 11.08.2019 16:45
Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın kız bebeği dünyaya geldi. Maslak'ta özel bir hastanede 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 07:24'te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi.

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kemal Nazlı Kurbanzade ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri doğdu!

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

Ali Sunal güzeli haberi sosyal medyadan duyurdu;"Ben baba oldum. Rüya gibi... hoş geldin canım kızım güzel Narin'im... Benim hayatım Nar bebek..."

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı: Narin'imi seninle büyüteceğim...

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamladı.

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