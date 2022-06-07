Ali Kırca son haliyle yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı yorumlar patladı ’dede olmuşsun’ Cinsel ilişki görüntüleri sonrası sır olmuştu

KADININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKMADI

Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alındı. Görüntülerde yer alan kadının, "Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.