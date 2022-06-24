Vav TV İzle
Haberler Magazin Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: "Deniz kızı gibisin"

Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: "Deniz kızı gibisin"

Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı, sosyal medya yıkıldı. Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, daha sonra Dürüye'nin Güğümleri dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda da rol alan oyuncu tatilde. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da yaptığı tatil paylaşımlarını sürdüren Algı Eke, Instagram'dan paylaştığı su altı pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü kısa sürede, "Deniz kızı gibisin" yorumları yağdı.

24.06.2022 13:07 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:07
Algı Eke’nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: Deniz kızı gibisin

"DENİZ KIZI GİBİSİN"

Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı, sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Algı Eke’nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: Deniz kızı gibisin

Galip Dervilş, Hizmetçiler, İsimsizler, Hayat Sevince Güzel gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Algı Eke; Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da tatil yapıyor.

Algı Eke’nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: Deniz kızı gibisin

Son olarak kendini serin sulara bırakan 36 yaşındaki oyuncu, denizin altında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Algı Eke’nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: Deniz kızı gibisin

Algı Eke'nin su altı pozları kısa sürede gündem oldu.

Algı Eke’nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: Deniz kızı gibisin

ALGI EKE KİMDİR?

16 Eylül 1985 tarihinde dünyaya gelen ve üniversite eğitimi için Berlin'e gitti Algı Eke...

SON DAKİKA