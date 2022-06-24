Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: "Deniz kızı gibisin"
Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı, sosyal medya yıkıldı. Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, daha sonra Dürüye'nin Güğümleri dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken, Hayat Sevince Güzel gibi yapımlarda da rol alan oyuncu tatilde. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da yaptığı tatil paylaşımlarını sürdüren Algı Eke, Instagram'dan paylaştığı su altı pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü kısa sürede, "Deniz kızı gibisin" yorumları yağdı.
24.06.2022 13:07 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:07
"DENİZ KIZI GİBİSİN"
Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı, sosyal medya yıkıldı.
Galip Dervilş, Hizmetçiler, İsimsizler, Hayat Sevince Güzel gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Algı Eke; Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da tatil yapıyor.