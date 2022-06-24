Algı Eke'nin su altı pozları olay! Görenler hayran kaldı sosyal medya yıkıldı: "Deniz kızı gibisin"

Galip Dervilş, Hizmetçiler, İsimsizler, Hayat Sevince Güzel gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Algı Eke; Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da tatil yapıyor.