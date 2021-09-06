Algı Eke iç çamaşırlarıyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı! '36 yaşına girerken' diyen Algı'yı görenin algısı bozuldu...
Algı Eke iç çamaşırlarıyla poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı! '36 yaşına girerken' diyen Algı'yı görenin algısı bozuldu, sosyal medya onu konuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Algı Eke'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Her daim güzelli ile dikkat çeken oyuncu bu kez bambaşka şekilde gündeme geldi. Siyah iç çamaşırı ile objektif karşısına geçen Algı Eke'nin memleketi ise merak konusu oldu.
06.09.2021 14:46
- Son Güncelleme: 06.09.2021 14:46