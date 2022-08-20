Algı Eke beyaz bikinisi ile çimlere sere serpe uzandı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Baba Ocağı’nın Kısmet’iydi...
Algı Eke beyaz bikinisi ile çimlere sere serpe uzandı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Selim Gülgören, Burak Özçivit, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Baba Ocağı dizisinde canlandırdığı Kısmet karakteriyle beğeni toplayan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, beyaz bikinisi ile çimlerde uzandığı anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Algı Eke'nin son hali sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin sosyal medyaya damga vuran o pozu...
20.08.2022 00:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 00:03
Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlayan Algı Eke, ardından Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde rol aldı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Paylaşım kısa sürede gündem olurken Algı Eke'nin son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Baba Ocağı dizisiyle hafızalara kazınan Eke'nin hiç değişmediğini savunurken bir kısmı 'Tanıyamadım' dedi.