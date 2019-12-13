Aleyna Tilki'nin öyle bir fotoğrafı internete düştü ki... Görenler şok oldu!

Aleyna Tilki'nin internete düşen fotoğrafı olay oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile dikkat çeken 19 yaşındaki Aleyna Tilki, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmayı başarıyor. Aleyna Tilki, 16 yaşında Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Tilki, 2 yaşında annesinin yaptığı keşif, 3 yaşında dünya starlarını taklit etmesi ve 8 yaşında katıldığı yetenek yarışması ile son dönemlerin en çok konuşulan ünlü isimleri haline geldi. Kadir Güneş ile aşk yaşayan Aleyna Tilki'nin yıllar öncesine ait fotoğrafı internete sızdı. Aleyna Tilki'ye ait eski görüntüler hayranlarını şoke etti.

13.12.2019 14:49 - Son Güncelleme: 13.12.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





