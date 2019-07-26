Aleyna Tilki'nin annesinden şaşırtan hamle: Kızının sesinden daha güzel...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla mutfakta şarkı söylerken çekildiği videoyu paylaştı. Anne - kızın düeti sosyal medya gündemine oturdu. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kamuoyunun önüne ilk geldiğinde ağır eleştiriler almıştı. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren anneye tepki yağmıştı. Ancak genç anne bu kez sesiyle gündem oldu. Kızıyla yaptığı düet takipçilerinden tam not aldı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve diğer ünlülerin akrabaları...

ALEYNA TİLKİ VE ANNESİNİN DÜETİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!