Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Aleyna Tilki 19 yaşında olmasına rağmen magazin gündeminde nasıl var olacağını bililiyor. Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülendikten sonra Amerika'da kiralığı ev ile gündeme geldi. Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evi için 14 bin dolar (yaklaşık 82 bin TL) kira ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Genç yaşta adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki'nin özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Aleyna Tilki ile ilgili en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri.

13.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 13.11.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





