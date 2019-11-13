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Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Aleyna Tilki 19 yaşında olmasına rağmen magazin gündeminde nasıl var olacağını bililiyor. Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülendikten sonra Amerika'da kiralığı ev ile gündeme geldi. Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evi için 14 bin dolar (yaklaşık 82 bin TL) kira ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Genç yaşta adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki'nin özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Aleyna Tilki ile ilgili en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri.

13.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 13.11.2019 16:32
Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, istediği üniversiteye giremeyince Amerika'ya gitti. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Aleyna Tilki'nin Hollywood yıldızlarına komşu olduğu lüks evinin kirası dudak uçuklattı. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar (yaklaşık 82 bin TL) kira ödeyecek.Tilki, yeni kiraladığı evinin dekorasyonu ile de kendisi ilgilenecek.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Aleyna Tilki önceki akşam anneannesi Saime Öztel'le bir araya geldi. Torunu ile güzel bir akşam yemeği yiyen Öztel sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gençliği ile adından söz ettirirken şimdi de şarkıcının anneannesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Genç şarkıcının anneannesini görenler "Photoshop'u çok mu kullanmışsınız ne?", "Abla gençlik iksiri mi içtin" şeklinde yorumlar yağdırdı.

Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek! Genç popçu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu.

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