Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!
Aleyna Tilki hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı her hareket, söylediği her sözle gündem olmayı başaran 19 yaşındaki Tilki, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'ya şarkıcı Buray'ı dinlemeye gitti. Kalçalarına yağ enjekte ettirdiği iddia edilen Aleyna Tilki, kendisine yöneltilen "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna, "Estetik yok, kilo aldım." demekle yetindi. Tilki'nin bu açıklamasının üzerine sosyal medya kullanıcıları Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı incelemeye aldı. Yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri, "Bir tarafı inceltmiş, diğer tarafı şişirmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.
Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığına yönelik iddialar gittikçe artıyor. 19 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kalçasına yağ enjekte ettirdiği iddia edildi. Tilki, bu iddialara, "Estetik yok, kilo aldım" diyerk yanıt verdi. Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa yazdığı yorumla ti'ye alınan Tilki'nin takipçileri, estetik açıklaması üzerine bir detayı fark etti.