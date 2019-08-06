Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

Aleyna Tilki hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı her hareket, söylediği her sözle gündem olmayı başaran 19 yaşındaki Tilki, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'ya şarkıcı Buray'ı dinlemeye gitti. Kalçalarına yağ enjekte ettirdiği iddia edilen Aleyna Tilki, kendisine yöneltilen "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna, "Estetik yok, kilo aldım." demekle yetindi. Tilki'nin bu açıklamasının üzerine sosyal medya kullanıcıları Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı incelemeye aldı. Yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri, "Bir tarafı inceltmiş, diğer tarafı şişirmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

06.08.2019 14:19 - Son Güncelleme: 06.08.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





