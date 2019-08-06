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Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

Aleyna Tilki hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı her hareket, söylediği her sözle gündem olmayı başaran 19 yaşındaki Tilki, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'ya şarkıcı Buray'ı dinlemeye gitti. Kalçalarına yağ enjekte ettirdiği iddia edilen Aleyna Tilki, kendisine yöneltilen "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna, "Estetik yok, kilo aldım." demekle yetindi. Tilki'nin bu açıklamasının üzerine sosyal medya kullanıcıları Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı incelemeye aldı. Yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri, "Bir tarafı inceltmiş, diğer tarafı şişirmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

06.08.2019 14:19 - Son Güncelleme: 06.08.2019 14:37
Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığına yönelik iddialar gittikçe artıyor. 19 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kalçasına yağ enjekte ettirdiği iddia edildi. Tilki, bu iddialara, "Estetik yok, kilo aldım" diyerk yanıt verdi. Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa yazdığı yorumla ti'ye alınan Tilki'nin takipçileri, estetik açıklaması üzerine bir detayı fark etti.

Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

Nromalde yuvarlak yüzlü olan Aleyna Tilki'nin, paylaştığı son fotoğrafta çene kısmının inceliğine dikkat çeken hayranları, "Bir tarafı inceltirken diğer tarafı şişirmiş! Nasıl estetik yok" şeklinde yorumlarda bulundu.

Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

İşte estetikle bambaşka biri haline gelen ünlü isimler...

Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

ESRA BİLGİÇ

Aleyna Tilki hakkında bomba iddia! 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

TUVANA TÜRKAY

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