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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir pozlarıyla şaşırtıyor! 'Güzelliğin o aynayı çatlatır..."

Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Son olarak ayna karşısında pozlar veren Birsu Demir'in son haline sosyal medyada, "Güzelliğin o aynayı çatlatır...", "Çok güzel bir genç kız olmuşsun" gibi yorumlar yapıldı. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

15.10.2020 14:08 - Son Güncelleme: 15.10.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





