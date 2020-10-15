Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir pozlarıyla şaşırtıyor! 'Güzelliğin o aynayı çatlatır..."
Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Son olarak ayna karşısında pozlar veren Birsu Demir'in son haline sosyal medyada, "Güzelliğin o aynayı çatlatır...", "Çok güzel bir genç kız olmuşsun" gibi yorumlar yapıldı. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı. Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi. Son olarak ayna karşısında pozlar veern Birsu Demir'e takipçilerinden övgü yağdı.
İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.