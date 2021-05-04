Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son hali sosyal medya gündeminde... Küçük Birsu kocaman oldu! Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Dizide Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimler rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakteriyle hafızalara kazındı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin çocukluktan şimdiki hallerine zamanda yolculuk...

04.05.2021 13:43 - Son Güncelleme: 04.05.2021 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





