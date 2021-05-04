RAMAZAN İMSAKİYE
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Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son hali sosyal medya gündeminde... Küçük Birsu kocaman oldu! Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Dizide Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimler rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakteriyle hafızalara kazındı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin çocukluktan şimdiki hallerine zamanda yolculuk...

04.05.2021 13:43 - Son Güncelleme: 04.05.2021 13:43
Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Sıcak günlere giriş yaptığımız şu günlerde tbt paylaşımında bulunan ve 'ünlülerin bikinili paylaşımları 2021' sezonunu açan Birsu Demir, tekne pozuyla dikkat çekti.

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Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

Son haliyle ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

İşte bir dönemin çocuk oyuncusu Birsu Demir'in çok konuşulan paylaşımı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!

BİRSU DEMİR

Alemin Kralı'nın Oben'i bikini sezonunu açtı! Tekne pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in son haline bakın!