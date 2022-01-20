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Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'den olay pozlar!

Alemin Kıralı'nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'den olay pozlar!

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'den gelen pozlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, kocaman oldu. Son hali ile sık sık gündeme gelen Birsu, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'ya olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

20.01.2022 11:11 - Son Güncelleme: 20.01.2022 11:16
Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir’den olay pozlar!

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir'den olay pozlar...

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir’den olay pozlar!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir’den olay pozlar!

İşte değişimi ile gündeme gelen Birsu Demir'in son hali ve çok konuşulan kareleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir’den olay pozlar!

Küçük İbo

Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! Dua Lipa’ya benzetilen Birsu Demir’den olay pozlar!
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