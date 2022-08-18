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Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Oben'i bikinili pozuyla Instagram'ı ateşe vermekten çekinmedi 'aman Birsu ne yaptın!' Birsu Demir tam bir olay

Alemin Kıralı'nın Oben'i bikinili pozuyla Instagram'ı ateşe vermekten çekinmedi 'aman Birsu ne yaptın!' Birsu Demir tam bir olay

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçiyor son dönemde... Atv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir şimdilerde 23 yaşında genç bir kız. Herhangi bir projede yer almasa da, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Birsu Demir, bu kez bikinili pozlarıyla magazin gündeminde kendisine yer buldu.

18.08.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.08.2022 17:01
Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozuyla Instagram’ı ateşe vermekten çekinmedi ’aman Birsu ne yaptın!’ Birsu Demir tam bir olay

Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...

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Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozuyla Instagram’ı ateşe vermekten çekinmedi ’aman Birsu ne yaptın!’ Birsu Demir tam bir olay

Birsu Demir değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozuyla Instagram’ı ateşe vermekten çekinmedi ’aman Birsu ne yaptın!’ Birsu Demir tam bir olay

İşte değişimi ile gündeme gelen Birsu Demir'in son hali ve çok konuşulan kareleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozuyla Instagram’ı ateşe vermekten çekinmedi ’aman Birsu ne yaptın!’ Birsu Demir tam bir olay

Petek Dinçöz

Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozuyla Instagram’ı ateşe vermekten çekinmedi ’aman Birsu ne yaptın!’ Birsu Demir tam bir olay
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