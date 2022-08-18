Alemin Kıralı'nın Oben'i bikinili pozuyla Instagram'ı ateşe vermekten çekinmedi 'aman Birsu ne yaptın!' Birsu Demir tam bir olay
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçiyor son dönemde... Atv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir şimdilerde 23 yaşında genç bir kız. Herhangi bir projede yer almasa da, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Birsu Demir, bu kez bikinili pozlarıyla magazin gündeminde kendisine yer buldu.
18.08.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.08.2022 17:01
Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...