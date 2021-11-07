Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu olay!
Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu sosyal medya gündeminde. Küçük Birsu kocaman oldu şimdilerde sosyal medya gündeminden düşmüyor. Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir Instagram'dan paylaştığı fotorğafla adından söz ettirdi. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i gören bir daha baktı.
07.11.2021 13:39
- Son Güncelleme: 07.11.2021 13:42
Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu sosyal medya gündeminde.
İşte Birsu Demir'in çok konuşulan pozu ve sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının son hali...