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Haberler Magazin Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu olay!

Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu olay!

Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu sosyal medya gündeminde. Küçük Birsu kocaman oldu şimdilerde sosyal medya gündeminden düşmüyor. Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir Instagram'dan paylaştığı fotorğafla adından söz ettirdi. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i gören bir daha baktı.

07.11.2021 13:39 - Son Güncelleme: 07.11.2021 13:42
Alemi Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir’in sütyensiz pozu olay!

Alemi Kıralı'nın Oben'i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir'in sütyensiz pozu sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemi Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir’in sütyensiz pozu olay!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor.

Alemi Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir’in sütyensiz pozu olay!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Alemi Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir’in sütyensiz pozu olay!

İşte Birsu Demir'in çok konuşulan pozu ve sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının son hali...

Alemi Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti! Kırmızılar içindeki Birsu Demir’in sütyensiz pozu olay!

ATABERK MUTLU

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