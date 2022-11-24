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Haberler Magazin Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı 'Benim acım roman havası çalana kadar' Seda Sayan'ın gelin adayı değişimiyle...

Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı 'Benim acım roman havası çalana kadar' Seda Sayan'ın gelin adayı değişimiyle...

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros şimdilerde eğlence mekanları ve düğünlerde şarkı söyleyerek ve dans ederek para kazanıyor. İlk halinden eser kalmayan Çiros aldığı kilolarla bambaşka birine dönüştü. Öte yandan sosyal medyada son paylaşımındaki, ''Benim acım roman havası çalana kadar'' sözü ve kullandığı emoji ile birilerine gönderme yaptığı konuşuldu. İşte detaylar...

24.11.2022 20:25 - Son Güncelleme: 24.11.2022 20:25
Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı ’Benim acım roman havası çalana kadar’ Seda Sayan’ın gelin adayı değişimiyle...

Solmaz Çiros'un son halini gören tanıyamıyor. Seda Sayan'ın sunduğu evlendirme programı ile tanınan Solmaz Çiros son dönemlerde kalça dansıyla sık sık gündem oluyor.

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Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı ’Benim acım roman havası çalana kadar’ Seda Sayan’ın gelin adayı değişimiyle...

Programda Kaan isimli bir damat adayı ile aşk yaşayan Çiros, Seda Sayan'ın klibinde de yer almıştı.

Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı ’Benim acım roman havası çalana kadar’ Seda Sayan’ın gelin adayı değişimiyle...

Fiziği ve kıvrak dansları ile kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Çiros, yarışmadan sonra bir dizi projesinde de boy göstermişti.

Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı ’Benim acım roman havası çalana kadar’ Seda Sayan’ın gelin adayı değişimiyle...

Dizi projesi umduğu gibi gitmeyen ve final veren Solmaz Çiros, yarışmadan sonra düğünlerde sahne almaya başladı.

Aldığı kilolarla dikkat çeken Solmaz Çiros kalça dansıyla gönderme yaptı ’Benim acım roman havası çalana kadar’ Seda Sayan’ın gelin adayı değişimiyle...

Kilo alan ve gittikçe tarzını değiştiren Çiros, sosyal medya üzerinde ise popülerliğini korumaya devam ediyor.

Ekranlarda olmamasına rağmen yaptığı dans ve paylaştığı pozlarla olay olan Çiros, son paylaşımı ile resmen birilerine gönderme yaptı.

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