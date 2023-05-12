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Haberler Magazin Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

Başrollerini Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinde canlandırdığı Oylum karakteri ile çok konuşulan Feyza Sevil Güngör özel hayatıyla da izleyicilerin radarına girdi. Gönülü rol arkadaşına kaptıran güzel oyuncu sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisini dizine yatıran genç oyuncu aşkını böyle ilan etti. Peki Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi kim? Meğer kendisi gibi oyuncu ile birlikteymiş! Duyanlar şoke oldu. Görenler dilini ısırdı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi....

12.05.2023 19:33 - Son Güncelleme: 12.05.2023 19:33
Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'da Oylum karakterine hayat veren oyuncu Feyza Sevil Güngör sevgilisi ile paylaşımıyla gündeme geldi.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

1997 doğumlu olan Feyza Sevil Güngör, ilk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı.

Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

Ayrıca reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'da da Prenses Hera karakterine hayat verdi. Şimdilerde ATV'nin reyting rekorları kıran Aldatmak dizisinde rol alan güzel oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş.

Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

Sosyal medyada paylaşım yapan genç oyuncu bir süredir meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşıyor. Şahin, Aldatmak dizisinde Tolga karakterine hayat veriyor. İşte başta Feyza Sevil Güngör olmak üzere ünlüler ve sevgilileri...

Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı! Görenler dilini ısırdı!

MERT YAZICIOĞLU - DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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