Aldatmak'ın güzel Oylum'u Feyza Sevil Güngör beyazlar içinde su gibi! Görenler dönüp bir daha baktı! Duru güzelliğiyle dikkat çekiyordu meğer...
atv ekranlarında yayın hayatına fırtına gibi başlayan Aldatmak dizisi ilk bölümüyle fırtınalar estirdi adeta. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Şahin, Asena Girişken gibi genç isimlerin de yer aldığı dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri de dizinşn Oylum'u, Feyza Sevil Güngör. Ailesine yalan söyleyerek hayallerinin peşinden koşan genç bir kızı canlandıran Feyza Sevil Güngör, sosyal medyanın yakın takibinde.
29.09.2022 10:37 - Son Güncelleme: 29.09.2022 10:37
Dizinin oyuncu kadrosunda Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum'u canlandıran Feyza Sevil Güngör, izleyiciyi kendine hayran bırakıyor.