Aldatılan Seren Serengil'den imalı sözler "Sen harcandığınla kalırsın" Mustafa Tohma'yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti
Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil hakkında Arto öyle sözler kullandı ve üzerine Serengil öyle bir kare paylaştı ki ortalık yangın yerine döndü. Serengil şimdi de imalı paylaşımıyla gündemde. Yoksa Serengil ve Tohma barışıyor mu?
25.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:28
Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.
Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:
Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.