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Haberler Magazin Aldatılan Seren Serengil'den imalı sözler "Sen harcandığınla kalırsın" Mustafa Tohma'yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Aldatılan Seren Serengil'den imalı sözler "Sen harcandığınla kalırsın" Mustafa Tohma'yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil hakkında Arto öyle sözler kullandı ve üzerine Serengil öyle bir kare paylaştı ki ortalık yangın yerine döndü. Serengil şimdi de imalı paylaşımıyla gündemde. Yoksa Serengil ve Tohma barışıyor mu?

25.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:28
Aldatılan Seren Serengil’den imalı sözler Sen harcandığınla kalırsın Mustafa Tohma’yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aldatılan Seren Serengil’den imalı sözler Sen harcandığınla kalırsın Mustafa Tohma’yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in yaşadığı hastalık süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmamış, ünlü sunucunun en büyük destekçisi olmuştu.

Aldatılan Seren Serengil’den imalı sözler Sen harcandığınla kalırsın Mustafa Tohma’yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.

Aldatılan Seren Serengil’den imalı sözler Sen harcandığınla kalırsın Mustafa Tohma’yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

Aldatılan Seren Serengil’den imalı sözler Sen harcandığınla kalırsın Mustafa Tohma’yla barışma sinyalleri mi? Arto pimi çekmişti

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle gelmişti.

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