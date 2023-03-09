Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’ın memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! İşte memleketi...

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'ın memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı! Gönül Dağı, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi bir çok yapımda rol alan Gülsim Ali İlhan son olarak başarılı oyuncu Uğur Güneş ile TRT 1'in Al Sancak dizisinde rol alıyor. İşte İlhan hakkında merak edilenler.