Akrep Nalan'ın tabutu evinden çıkartılırken kameralara yansıyan yürek sızlatan görüntü! Köpeği arkasından öylece bakakaldı
Akrep Nalan'ın tabutu evinden çıkartılırken kameralara yansıyan yürek sızlatan görüntü! Son dakika haberi usta isim Akrep Nalan'dan geldi. Geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti. 67 yaşındaki sanatçının komşusu, Akrep Nalan'ın ölmeden önceki son anlarını anlattı, sevenleri ortaya çıkan detaylarla kahroldu. Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü. Bu sırada ünlü sanatçının köpeği Lucy'nin kameralara yansıyan halleri yürekleri sızlattı.
04.03.2022 12:56 - Son Güncelleme: 04.03.2022 13:32
AKREP NALAN'DA KAHREDEN HABER!
Akrep Nalan 67 yaşında hayatını kaybetti.. .Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen Akrep Nalan'dan acı haber geldi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Akrep Nalan'ın geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu.