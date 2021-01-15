Akıncı'nın Nergis'inden 3. bölüme dair çok özel paylaşım! Akıncı Şükrü Özyıldız'ın yorumu sosyal medyayı salladı

BU SAHNE İÇİN ÖZEL DERS ALDILAR

Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde çok özel bir an yaşanacak. 15 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan Akıncı 3.bölümde Nergis, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde babası Cevdet ile tango yapacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.