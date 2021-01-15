Akıncı'nın Nergis'inden 3. bölüme dair çok özel paylaşım! Akıncı Şükrü Özyıldız'ın yorumu sosyal medyayı salladı
Akıncı'nın Nergis'inden 3. bölüme dair çok özel paylaşım geldi. 5 yıldır kesintisiz birinci olan ve reyting rakorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekleyen ATV, AKINCI ile 2021'e bomba gibi giriş yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Büşra Develi'nin yaptığı paylaşıma Şükrü Özyıldız'dan gelen yanıt dikkat çekti. Başarılı oyunculuğu sosyal medyada, "Nergis senin için çok doğru bir karakter. Umarım onun maceralarını uzun uzun izleriz" yorumlarıyla takdir edilen Büşra Develi'nin güzelliği de sosyal medyanın dilinde. Kahraman Akıncı Şükrü Özyıldız da rol arkadaşının güzelliğini vurgulayan bir yorumda bulunarak sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
AKINCI 3. bölümde çok konuşulacak sahne! Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Atv'nin kahraman hikayesi Akıncı 3. bölümündeki dans sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.
BU SAHNE İÇİN ÖZEL DERS ALDILAR
Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde çok özel bir an yaşanacak. 15 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan Akıncı 3.bölümde Nergis, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde babası Cevdet ile tango yapacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.