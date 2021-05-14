Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Maraşlı'nın yakışıklısı ile...

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin eski sevgilisi bakın kim! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı da Şükrü Özyıldız ile başrol paylaşan Büşra Develi son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında... Oyunculuğu kadar kendine has güzelliğiyle de dikkat çeken Büşra Develi'nin eski sevgilisinin Maraşlı'nın yıldızı olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte başta Akıncı oyuncuları Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eski aşkları...

14.05.2021 09:02 - Son Güncelleme: 14.05.2021 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





