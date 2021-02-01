Akıncı'nın Beste'si Müge Boz eşi Caner Erdeniz'le yıl dönümünü kutlarken itiraf etti!: "İkimiz de hiç istemesek de..."

Uzun bir aradan sonra Akıncı dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Müge Boz, eşiyle evlilik yıl dönümünü, "Seninle beraberken hayat o kadar sevgi dolu bir yolculuk ki... Nerede olursak olalım, kalplerimize hep kocaman gülücükler atmamızı çok seviyorum. İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. İçimizden, sevgi dolu bir ses bizi bir araya getirmek için o sergiye götürmüş demek ki... Seni çok seviyorum aşkım." notuyla paylaştı.