Akıncı'nın Beste'si Müge Boz eşi Caner Erdeniz'le yıl dönümünü kutlarken itiraf etti!: "İkimiz de hiç istemesek de..."
36 yaşındaki Müge Boz, Akıncı dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. 2019 Haziran'da basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren ve Vina adında bir kız evlada sahip olan Akıncı'nın Beste'si Müge Boz, Instagram'dan eşi Caner Erdeniz ille fotoğraflarını paylaştı ve dikkat duygusal bir not yazdı. Kısa sürede yoru ve beğeni yağmuruna tutulan Müge Boz'un paylaşımındaki itiraf ise dikkat çekti.
Uzun bir aradan sonra Akıncı dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Müge Boz, eşiyle evlilik yıl dönümünü, "Seninle beraberken hayat o kadar sevgi dolu bir yolculuk ki... Nerede olursak olalım, kalplerimize hep kocaman gülücükler atmamızı çok seviyorum. İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. İçimizden, sevgi dolu bir ses bizi bir araya getirmek için o sergiye götürmüş demek ki... Seni çok seviyorum aşkım." notuyla paylaştı.