Akasya Durağı'nın Dilek'i koca kadın oldu! 35'lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! "Dudakları balon gibi olmuş..."
Akasya Durağı ile tanınan Pelin Sönmez, Dilek karakteriyle hafızalara kazındı. 35 yaşına gelen Sönmez son zamanlarda yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Estetikli haliyle tanınmaz hale gelen Sönmez'i kimileri beğenirken kimileri eleştiri yağmuruna tuttu. Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...
05.06.2023 16:30 - Son Güncelleme: 05.06.2023 16:30
Akasya Durağı'nın Dilek'i son haliyle görenleri şoke etti. Osman Ağa'nın kızı olarak hafızalara kazınan Pelin Sönmez estetikli haliyle gündeme geliyor. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, 2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bıraktı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...
Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşarak 2018 yılında evlendi.
Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, oldukça konuşulan isimler arasında yer alıyordu.