Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat vermişti! Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Dizilerde neden yer almıyor?

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle ağızları açık bıraktı. Hatta bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sönmez'i tanımakta zorlandı. Bir dönem Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Pelin Sönmez bugün objektiflere takıldı. İşte Pelin Sönmez'in son hali ve 'Dizilerde neden yer almıyor?' sorusuna cevabı...