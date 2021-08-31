Ajda Pekkan'ı görenler dönüp bir daha baktı 75'lik Süperstar sosyal medyayı ikiye böldü: 'Estetik mi filtre mi?'
Ajda Pekkan'ı görenler dönüp bir daha baktı! Önceki akşam sevenlerine müzik ziyafeti çektiren Ajda Pekkan, sahne kıyafeti ve son hali ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki usta ismin Instagram paylaşımını gören bazı takipçileri 'estetik' yorumunda bulunurken bazıları ise fotoğrafta 'filtre' olduğunu ileri sürdü. Süperstar Ajda Pekkan'ın en doğal hali ise merak konusu oldu.
31.08.2021 17:22
- Son Güncelleme: 31.08.2021 17:24