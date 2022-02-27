Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu"
Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü. "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu" yorumları yapılan Süperstar Ajda Pekkan Instagram paylaşımı ile herkesi şaşkına çevirdi. Türk müziğinin önemli isimlerinden Ajda Pekkan, magazinin en çok takip ettiği ünlülerden biri... Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen sahne performansı, formda görünüşüyle uzun yıllardır takdir ediliyor. Ancak 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son hali ve yıllar içinde yaptırdığı estetikle değişen görünümüne sosyal medyada eleştiriler geliyor.
27.02.2022 16:14 - Son Güncelleme: 27.02.2022 16:23
"20'Lİ YAŞLARA DÖNEYİM DERKEN BAMBAŞKA BİRİ OLDU"
Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü...
Son olarak paylaştığı bir fotoğafta filtre kullanan Ajda Pekkan, estetiğin de verdiği etkiyle tanınmadı.
Ajda Pekkan'ın son halini görenler "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu" demeden geçmedi.