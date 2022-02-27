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Haberler Magazin Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu"

Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu"

Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü. "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu" yorumları yapılan Süperstar Ajda Pekkan Instagram paylaşımı ile herkesi şaşkına çevirdi. Türk müziğinin önemli isimlerinden Ajda Pekkan, magazinin en çok takip ettiği ünlülerden biri... Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen sahne performansı, formda görünüşüyle uzun yıllardır takdir ediliyor. Ancak 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son hali ve yıllar içinde yaptırdığı estetikle değişen görünümüne sosyal medyada eleştiriler geliyor.

27.02.2022 16:14 - Son Güncelleme: 27.02.2022 16:23
Ajda Pekkan’ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: 20’li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu

"20'Lİ YAŞLARA DÖNEYİM DERKEN BAMBAŞKA BİRİ OLDU"

Ajda Pekkan'ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan’ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: 20’li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu

Türk müziğinin en özel seslerinden biri olarak kabul edilen Pekkan sahnelerde gençlere taş çıkartmaya devam ediyor.

Ajda Pekkan’ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: 20’li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu

Ancak Ajda'nın estetikle gelen değişimi sosyal medyada eleştri oklarının da hedefinde yer alıyor zaman zaman.

Ajda Pekkan’ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: 20’li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu

Son olarak paylaştığı bir fotoğafta filtre kullanan Ajda Pekkan, estetiğin de verdiği etkiyle tanınmadı.

Ajda Pekkan’ı gören tanıyamadı sosyal medyanın diline fena düştü: 20’li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu

Ajda Pekkan'ın son halini görenler "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu" demeden geçmedi.

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