Ajda Pekkan'ı gören donakaldı fena dillere düştü! Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı ile o karesi olay: "Photoshop, makyaj ve estetikle fena sollamış"

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. 'Süperstar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.