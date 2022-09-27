Ajda Pekkan'ı gören donakaldı fena dillere düştü! Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı ile o karesi olay: "Photoshop, makyaj ve estetikle fena sollamış"
Ajda Pekkan'ı gören donakaldı, Süperstar fena dillere düştü! Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya gelen Ajda Pekkan'ın p klaresi olay oldu. Bir kutlama kapsamında Bursa'da sahne alan Pekkan'ı dinlemeye gidenler arasında yer alan Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, Ajda Pekkan ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı ile yer aldıkları fotoğrafı paylaşan çift o kare ile kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son görüntüsüne yorum yağdı.
27.09.2022 13:27 - Son Güncelleme: 27.09.2022 13:27
"PHOTOSHOP, MAKYAJ VE ESTETİKLE FENA SOLLAMIŞ"
Ajda Pekkan'ı gören donakaldı fena dillere düştü! Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı ile o karesi olay oldu.
Ajda Pekkan, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. 76 yaşındaki şarkıcı, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.
İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:
- Ajda Pekkan nerede?
- Fakat Ajda Hanım hepinizden genç duruyor
- Yıllar geçiyor ama Ajda Pekkan aynı duruyor, her zaman genç görünüyor
- Sedef Avcı hanımı tanıdım ama yanındaki genç sarışın hanımı bilemedim
- Photoshop, makyaj ve estetikle yanındakileri fena sollamış