Ajda Pekkan'dan aşk bombası! O isimle kol kola yakalandı kamerayı kapatmaya çalıştı! İşte 75 yaşındaki Süperstar'ın panik anları...

Pandemi ile birlikte soluğu Bodrum'daki ultra lüks villasında alan Ajda Pekkan, önceki gün Bitez'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Atilla Şen ile kol kola olduğu fark edilen Süparstar, karşısına gazetecileri görünce panik oldu, Şen ise eliyle kamerayı kapatmaya çalıştı. Aynı arabaya binen Ajda Pekkan ve Atilla Şen'in kafa karıştıran hamlesi akıllara, 'Sevgililer mi?' sorusunu getirdi. 75 yaşındaki Süperstar daha önce kendisinden 26 yaş küçük olan ünlü müzisyen Hakan Altun ile anılmıştı...

06.06.2021 10:13 - Son Güncelleme: 06.06.2021 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





