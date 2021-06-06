Ajda Pekkan'dan aşk bombası! O isimle kol kola yakalandı kamerayı kapatmaya çalıştı! İşte 75 yaşındaki Süperstar'ın panik anları...
Pandemi ile birlikte soluğu Bodrum'daki ultra lüks villasında alan Ajda Pekkan, önceki gün Bitez'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Atilla Şen ile kol kola olduğu fark edilen Süparstar, karşısına gazetecileri görünce panik oldu, Şen ise eliyle kamerayı kapatmaya çalıştı. Aynı arabaya binen Ajda Pekkan ve Atilla Şen'in kafa karıştıran hamlesi akıllara, 'Sevgililer mi?' sorusunu getirdi. 75 yaşındaki Süperstar daha önce kendisinden 26 yaş küçük olan ünlü müzisyen Hakan Altun ile anılmıştı...
06.06.2021 10:13
- Son Güncelleme: 06.06.2021 10:23
AJDA PEKKAN'DAN AŞK BOMBASI!
75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan ile Power TV Genel Koordinatörü Atilla Şen, önceki gün Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de bulunan bir restoran çıkışında kol kola objektiflere takıldı.
SÜPERSTAR'IN PANİK ANLARI...
Atilla Şen, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince panikleyip objektifi eliyle kapatmak istedi. Panik olan Şen'in halleri kare kare görüntülendi. Ajda Pekkan ve Atilla Şen'ın, kol kola yürüdüktten sonra aynı arabaya da binmesi kafa karıştırdı.
"BEN SÖYLEYECEĞİMİ INSTAGRAM'A YAZDIM"
Usta sanatçıya, Hakan Altun gibi isimlerin müzisyenler için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar hatırlatınca, "Ben söyleyeceğimi Instagram'a yazdım, hepimiz yazdık" şeklinde konuştu.
Bodrum'dan İstanbul'a döneceğini söyleyen 75 yaşındaki şarkıcı, "Orkestramla provalarım var. Bitirmem gereken işlerim var albüm için. Temmuz ayında çıkarmayı düşünüyoruz ama belki ağustosa sarkabilir" dedi.
"SAHNELERİ ÇOK ÖZLEDİM"
Ozan Çolakoğlu'nun hazırladığı yedi şarkılık albüm olacağını söyleyen Süperstar, "Yeni bir hit geliyor mu?" sorusuna, "İnşallah. Hepimizin temennisi bu" cevabını verdi.