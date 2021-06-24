Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntüler...

Bülent Çavuşoğlu'nun temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesi dikkatlerden kaçmazken, Etel Sason'un ise daha rahat olduğu ve güneşi tadını çıkardığı gözlendi. Denize bile ayrı ayrı giren Çavuşoglu ve Sason'un yıllardır konuşulan hikayesi böylece Bodrum'da belgelenmiş oldu.