Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntüler...
Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntüler ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 2012'de kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki tam sekiz yıl sürmüştü. İlişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun arasının ihanet yüzünden açıldığı haberleri gündeme gelmişti. Ajda Pekkan'ın eski aşkı Bülent Çavuşoğlu Bodrum'da ortaya çıktı. İş adamının tatil arkadaşı ise Süperstar'ın bir dönem menajerliğini yapan ve Pekkan'ın işine son verdiği Etel Sason'dan başkası değildi.
24.06.2021 10:27
- Son Güncelleme: 24.06.2021 10:32
Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntülere TAKVİM ulaştı. Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, bu fotoğrafları görünce çok gerilecek. 2020 Şubat ayında dokuz yıllık büyük aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetiyle sarsılan Pekkan, ilişkisini bitirmişti.
O dönem konuşulanlara göre iş adamı, uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki sarışın bir güzelle aldattı. Bu güzelin ise Pekkan'ın menajeri olan Etel Sason olduğu konuşulsa da konu sesiz sedasız kapatıldı. Daha sonra Süperstar, Sason'un işine son verip kabuğuna çekilmişti.
TEMKİNLİ DAVRANDI AMA YAKALANDI
Önceki gün ise Bodrum'da şok görüntüler Takvim objektifine takıldı. Ajda Pekkan'a darbe vuran ikili, Gündoğan'daki Mare Deluxe'de yer alan Danış Beach'te keyif yapıyordu.
Bülent Çavuşoğlu'nun temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesi dikkatlerden kaçmazken, Etel Sason'un ise daha rahat olduğu ve güneşi tadını çıkardığı gözlendi. Denize bile ayrı ayrı giren Çavuşoglu ve Sason'un yıllardır konuşulan hikayesi böylece Bodrum'da belgelenmiş oldu.
AJDA PEKKAN İLE ATİLLA ŞEN AŞK MI YAŞIYOR?
Usta sanatçı Ajda Pekkan ile Power TV Genel Koordinatörü Atilla Şen, geçtiğiz günlerde Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de bulunan bir restoran çıkışında kol kola objektiflere takılmıştı.