Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!
Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt kısa sürede gündem oldu. Bodrum'da sahne alan Cenk Eren ve Ajda Pekkan herkesi şaşkına çevirdi. Cenk Eren, kendisinden sonra sahneye çıkacak olan Ajda Pekkan'ı dudağından öptü. İşte o anlar...
MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN KAYIT!
Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar.
Bodrum'da sahneye çıkan Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'a eşlik etti.
KENDİNE ÇEKEREK DUDAKLARINDAN ÖPTÜ
Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren, şarkıcının yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü.
AJDA ŞARKILARINI SÖYLEDİ
Kameralarıma yansıyan bu görüntüden sonra Ajda Pekkan sahneye çıktı ve dinleyicilere şarkılarını söyledi.
Ajda Pekkan ile Cenk Eren'in dudak dudağa görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.İkili kafaları karıştırdı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusu da beraberinde geldi.