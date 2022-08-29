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Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt kısa sürede gündem oldu. Bodrum'da sahne alan Cenk Eren ve Ajda Pekkan herkesi şaşkına çevirdi. Cenk Eren, kendisinden sonra sahneye çıkacak olan Ajda Pekkan'ı dudağından öptü. İşte o anlar...

29.08.2022 10:51 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:55
Ajda Pekkan ile Cenk Eren’den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN KAYIT!

Ajda Pekkan ile Cenk Eren'den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan ile Cenk Eren’den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

Bodrum'da sahneye çıkan Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'a eşlik etti.

Ajda Pekkan ile Cenk Eren’den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

KENDİNE ÇEKEREK DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren, şarkıcının yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü.

Ajda Pekkan ile Cenk Eren’den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

AJDA ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Kameralarıma yansıyan bu görüntüden sonra Ajda Pekkan sahneye çıktı ve dinleyicilere şarkılarını söyledi.

Ajda Pekkan ile Cenk Eren’den olay görüntü! Sahne arkasında dudak dudağa yakalandılar! Magazin gündemine bomba gibi düşen kayıt!

Ajda Pekkan ile Cenk Eren'in dudak dudağa görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.İkili kafaları karıştırdı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusu da beraberinde geldi.

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