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Haberler Magazin Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum' Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum' Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gümdeme geliyor. Tatil paylaşımlarıyla sosyal meydayı sallayan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde pantolonunun düğmelerini açıp poz vermişti! Bu kez siyah bikinisiyle boy gösterdi! 33 yaşındaki ünlü isim paylaşımına 'Seni seviyorum' notunu düşünce sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. İşte detaylar...

23.06.2023 22:50 - Son Güncelleme: 23.06.2023 22:50
Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum' Yorumlar gecikmedi: ''Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel''

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Yüsra Geyik son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakteri ile karşımıza çıktı.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

Yüsra Geyik, projenin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

Dizideki performansıyla beğenilen ünlü isim bikinili pozlarını sosyal medyada peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

''HAZİRAN SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Yüsra Geyik son olarak İnstagram hesabından yayınladığı yeni kareleriyle konuşuldu. Paylaşımına ''Haziran seni çok seviyorum'' yazdı beğeni ve yorumlar peş peşe geldi.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! ’Seni seviyorum’ Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban’ın kızısın kendine gel

''Selam sana Zeliha Çoban''

''Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel''

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