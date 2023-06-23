Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum' Yorumlar gecikmedi: Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel
Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gümdeme geliyor. Tatil paylaşımlarıyla sosyal meydayı sallayan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde pantolonunun düğmelerini açıp poz vermişti! Bu kez siyah bikinisiyle boy gösterdi! 33 yaşındaki ünlü isim paylaşımına 'Seni seviyorum' notunu düşünce sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. İşte detaylar...
23.06.2023 22:50 - Son Güncelleme: 23.06.2023 22:50
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik aşkını böyle ilan etti! 'Seni seviyorum' Yorumlar gecikmedi: ''Sen Hüsnü Çoban'ın kızısın kendine gel''
Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Yüsra Geyik son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakteri ile karşımıza çıktı.
''HAZİRAN SENİ ÇOK SEVİYORUM''
Yüsra Geyik son olarak İnstagram hesabından yayınladığı yeni kareleriyle konuşuldu. Paylaşımına ''Haziran seni çok seviyorum'' yazdı beğeni ve yorumlar peş peşe geldi.