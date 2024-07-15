Aile Şerefi'nin kötü çocuğu Oktay'dı... Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son haline bakın yıllar hiç acımamış! 76'lık oyuncu...

Türk sinemasının kült filmlerinden Aile Şerefi , 1976 yılından bu yana nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Münir Özkul , Adile Naşit , Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi efsane isimleri buluşturan film, sadece eğlenceli hikayesiyle değil, aynı zamanda unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı.

3

Arzu Film imzalı ve Orhan Aksoy'un yönettiği filmde, zengin ve şımarık bir genç olan Oktay karakterine hayat veren Akman, o dönemde henüz genç bir oyuncuydu. Aile Şerefi'ndeki performansıyla dikkat çeken Akman, sinemaseverlerin hafızasında "kötü çocuk Oktay" olarak yer edindi.

Yıllar içinde kamera önünden uzaklaşmayı tercih eden ve senaristlik ile yapımcılık gibi farklı alanlarda da çalışan Eriş Akman, 76 yaşına geldi. Son haliyle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zamanın acımasız akışına rağmen, Akman'ın yüzündeki o tanıdık ifade ve bakışlar, Aile Şerefi'nin sevilen "kötü çocuğu"nu hatırlattı.