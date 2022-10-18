Aile dramı var! Mendilleri hazırlayın! Yalı Çapkını dizisinde Ferit İNTİHAR...
Her cuma akşamı Star ekranlarında yayınlanan ve her üç kategoride de birincilik elde eden Yalı Çapkını dizisi YouTube'da da yoğun bir ilgi görüyor. Dizinin bitiminden hemen sonra sosyal medyada dizi hakkında gündem oluşuyor.
18.10.2022 23:17 - Son Güncelleme: 18.10.2022 23:18
Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayeden alındığını söylemesinin ardından hikayenin sonu merak edildi. Sosyal medyada dizinin sonu hakkında dedikodular şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından ilham alındığı iddia edildi. Peki, Yalı Çapkını dizisinin sonunda neler olacak? İşte konu hakkında detaylar...