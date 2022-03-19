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Haberler Magazin Ahu Tuğba'dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Ahu Tuğba'dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Geçtiğimiz aylarda Meriç Erkan'ın değişimi ve yaptığı açıklama ile adından söz ettiren Ahu Tuğba, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem ekranların aranan ismi olan Bahar Öztan ile Ahu Tuğba kısa sürede gündem oldu. Bir çocuk annesi olan 66 yaşındaki Ahu Tuğba, kar pozlarına inat havuzdan paylaşım yapınca, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan arkadaşını yorumsuz bırakmamıştı. Türkiye'ye karla boğuşurken Ahu Tuğba bu kez Miami sahillerinden paylaşım yaptı.

19.03.2022 14:20 - Son Güncelleme: 19.03.2022 14:20
Ahu Tuğba’dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Geçtiğimiz günlerde havuz videosuyla olay olan Ahu Tuğba'dan Miami sahilleri pozu geldi...

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Ahu Tuğba’dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor.

Ahu Tuğba’dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Polis olan kızı Anjelik Calvin ile pozlarını sık sık paylaşan oyuncu Ahu Tuğba son olarak kar pozlarına inat havuzdan paylaşım yaptı.

Ahu Tuğba’dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Herkes kar pozu paylaşırken Yeşilçam'ın güzellerinden Ahu Tuğba havuzdaki anlarını dair bir paylaşıma imza attı.

Ahu Tuğba’dan havuz paylaşımından sonra Miami sahilleri havası! Yeşilçam güzelleri sosyal medyayı sallıyor Bahar Öztan da...

Ahu Tuğba'nın paylaşımına yorum yağdı.

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