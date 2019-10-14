Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti! Estetik faciası Ahu Tuğba tanınmayacak halde!

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.

AHU TUĞBA KAÇ KERE EVLENDİ?

Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan Ahu Tuğba kızı Anjelik ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor.