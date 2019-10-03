Ahu Tuğba son görüntüsüyle hayranlarını şoka uğrattı! Estetik faciası Ahu Tuğba tanınmayacak halde

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Ahu Tuğba 2. sayfa programına çıktı. Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı. Peki Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba kaç kez evlendi? Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi.

03.10.2019 15:27 - Son Güncelleme: 03.10.2019 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





