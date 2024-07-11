Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si trafik kazası geçirdi

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba, Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergiledi. 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan Ahu Tuğba'dan yine kötü haber geldi.Ünlü isim kızı ile birlikte kırmızı ışıkta beklerken dehşeti yaşadı..
Uzun süredir kızıyla birlikte gözlerden uzak yaşam süren 68 yaşındaki usta oyuncu Ahu Tuğba, bu zamana kadar sayısız yapımda yer aldı.
Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile dünya evine girmiş ve o evliliğinden 1992 yılında kızı Anjelik Calvin'i dünyaya getirmişti.
Ünlü oyuncu senelerdir kızı ile Amerika'da yaşıyordu ve geçtiğimiz aylarda Amerika'da trafik kazası geçirmiş, 8 saat boyunca süren ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve normal odaya alınıp Mayıs ayında ise taburcu olmuştu.