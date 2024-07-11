Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si trafik kazası geçirdi

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba, Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergiledi. 13 Ağustos 1955 doğumlu 68 yaşındaki Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan Ahu Tuğba'dan yine kötü haber geldi.Ünlü isim kızı ile birlikte kırmızı ışıkta beklerken dehşeti yaşadı..