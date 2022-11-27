Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu... O davada yeni gelişme!
Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer kurbanı olmuştu... Bir güzellik merkezine giden ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren ve Zeynep Seren vücutlarında lazerden sonra çıkan izler sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. O davada yeni gelişme yaşandı.
27.11.2022 10:56 - Son Güncelleme: 27.11.2022 10:58
Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ile Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyonunda yanmaları sonucu açılan davada yeni bir gelişme kaydedildi.
2. DERECE YANIKLAR RAPOR EDİLDİ
Mahkemenin gönderdiği dosyada inceleme yapan dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu rapor edildi.
LAZER KURBANI OLDULAR
Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları geçtiğimiz yıllarda lazer kurbanı oldu.
Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan, 2019 yılında lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurdu.