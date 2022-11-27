Ahmet Selçuk İlkan’ın kızları lazer kurbanı olmuştu... O davada yeni gelişme!

2. DERECE YANIKLAR RAPOR EDİLDİ

Mahkemenin gönderdiği dosyada inceleme yapan dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu rapor edildi.