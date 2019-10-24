Ahmet Kural'dan flaş evlilik açıklaması! Ahmet Kural evleniyor mu? İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e evlilik teklif ettiği iddia edilmişti. Baba parası filminin galasına sevgilisiyle katılan Kurali evlilik iddialarına, "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde yanıt verdi. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi...