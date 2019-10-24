Ahmet Kural'dan flaş evlilik açıklaması! Ahmet Kural evleniyor mu? İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...
Ahmet Kural geçirdiği zor günlerin ardından aradığı aşkı Avukat Çağla Gizem Çelik'te buldu! Geçtiğimiz aylarda ilk kez Kadıköy'de bir mekanda görüntülenen çiçeği burnunda çift, Ahmet Kural'ın yeni filminin galasına birlikte katıldı. Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına yanıt verdi. İşte Ahmet Kural'ın sevgilisi...
24.10.2019 16:47
- Son Güncelleme: 24.10.2019 16:59
AHMET KURAL SEVGİLİSİ ÇAĞLA GİZEM ÇELİK İLE EVLENİYOR MU?
Ahmet Kural, geçtiğimiz gün Murat Cemcir ile başrolünü paylaştığı yeni filminin galasına avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile katıldı. Ahmet Kural sevgilisinin elini bir an olsun bırakmazken, evlilikle ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakmadı. İşte Ahmet Kural'ın evlilik açıklaması...
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