Ahmet Kural hayranları şokta! Sıla'nın yeni imajına karşılık Ahmet Kural'ın Ayhan Işık stili!

Ahmet Kural, uzun bir süre eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmezken, şu sıralar yeni stili ile çok konuşuluyor! Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan Kural, oldukça ilginç bir bıyık bıraktı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından, "Geçici imaj" notuyla paylaştığı yeni hali, hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi. Kısa sürede binlerce beğeni alan Ahmet Kural'ın yeni stiline karşılık Sıla'nın beğenilmeyen imajı sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

22.05.2019 16:31 - Son Güncelleme: 22.05.2019 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





