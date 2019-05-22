Ahmet Kural hayranları şokta! Sıla'nın yeni imajına karşılık Ahmet Kural'ın Ayhan Işık stili!
Ahmet Kural, uzun bir süre eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla gündemden düşmezken, şu sıralar yeni stili ile çok konuşuluyor! Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan Kural, oldukça ilginç bir bıyık bıraktı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından, "Geçici imaj" notuyla paylaştığı yeni hali, hayranları tarafından Ayhan Işık'a benzetildi. Kısa sürede binlerce beğeni alan Ahmet Kural'ın yeni stiline karşılık Sıla'nın beğenilmeyen imajı sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
AHMET KURAL'DAN AYHAN IŞIK STİLİ!
Ahmet Kural, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kural'ın Ayhan Işık bıyıklı hali, takipçileri tarafından tam puan aldı. Ahmet Kural'ın yeni halini görenler, Sıla'nın yeni imajını da tekrar gündeme getirdi. İki eski sevgilinin yeni imajı sosyal medyada karşılaştırıldı. Kazanan ise Ahmet Kural oldu. İşte Ahmet Kural'ın ve Sıla'nın yeni imajı!