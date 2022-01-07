Ağlayarak ’Severek ayrıldım’ demişti! Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra 14 kilo veren Selin Ciğerci eski eşiyle artık sevgili ’Böyle daha heyecanlı’

2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci, 2019 yılında eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmişti. Çift 2 yıl sonra anlaşmalı olarak ayrıldı. Ciğerci'nin Çıra'dan ayrılmaya karar verdiği bilinse de ayrılığın perde arkası detaylarıyla anlatılmamıştı. Selin Ciğerci İnstagram hesabından eski eşini affettiğini duyurdu. İkili sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Yeniden evlenip evlenmeyecekleri merak edilen ünlü çiftten açıklama geldi.