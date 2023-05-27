Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in yatak sahnesi tepki çekti! İnternete düştü video olay! ’’Hala arkadaş olmalarına ihtimal var mı?’’

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor! İkinin yatak sahnesi tepki çekti! İnternete düştü video olay! ''Hala arkadaş olmalarına ihtimal var mı?'' , ''Mert'le Afra'nın sevgili olduguna bu sahneden sonra 100/100 emin oldum'' şeklinde yorumlar geldi...