Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...
Adriana Lima, 2 hafta önce Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima - Emir Uyar birlikteliğinde işlerin ailelerle tanışmaya gideceği iddia ediliyordu. Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Emir Uyar'ın annesi Sevim Uyar ile tanışacağı şeklinde dedikodularla gündeme gelmişti. Bu dedikodulara bir yenisi daha eklendi. Sevim Uyar; oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Adriana Lima ile Yunan adası Mykonos'da aşk yaşadığını gazetelerden öğrenir öğrenmez bakın ne yapmış...
İtalya'daki The St. Regis Venice San Clemente Palace'ın sahibi, Parmak Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Selim Uyar ile Sevim Uyar'ın oğlu Emir Uyar, 2014'te İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha geçen Haziran'da birliktelerdi. Ama 1 hafta önce Emir Uyar'ın, Victoria's Secret meleklerinden Brezilyalı Adriana Lima ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan Lima'nın bu kadar hızlı bir şekilde yeni aşka yelken açmasının üzerine gözler eski sevgili Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Adriana Lima ve yeni ilişkisi hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklamada bulundu. İşte Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında açıklaması...