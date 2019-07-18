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Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

Adriana Lima, 2 hafta önce Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima - Emir Uyar birlikteliğinde işlerin ailelerle tanışmaya gideceği iddia ediliyordu. Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Emir Uyar'ın annesi Sevim Uyar ile tanışacağı şeklinde dedikodularla gündeme gelmişti. Bu dedikodulara bir yenisi daha eklendi. Sevim Uyar; oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Adriana Lima ile Yunan adası Mykonos'da aşk yaşadığını gazetelerden öğrenir öğrenmez bakın ne yapmış...

18.07.2019 12:50 - Son Güncelleme: 18.07.2019 13:03
Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

Adriana Lima 2 hafta önce Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Görüntülerin ardından ortaya atılan bir iddiaya göre Emir Uyar, Ardiana Lima'yı annesiyle tanıştırmak istiyordu. Ancak Sevim Uyar, oğlunun 2 çocuk annesi Adriana Lima ile birlikteliğini öğrenince bakın neler olmuş...

Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

İtalya'daki The St. Regis Venice San Clemente Palace'ın sahibi, Parmak Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Selim Uyar ile Sevim Uyar'ın oğlu Emir Uyar, 2014'te İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha geçen Haziran'da birliktelerdi. Ama 1 hafta önce Emir Uyar'ın, Victoria's Secret meleklerinden Brezilyalı Adriana Lima ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

Sevim Uyar oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 2 çocuk annesi, 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mykonos'ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrenmiş.

Hem şaşırmış, hem de çok üzülmüş. Dahası şoke olmuş. Emir Uyar'ın, Adriana Lima'yı annesiyle tanıştıracağı söyleniyor.

Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

ADRIANA LIMA'YA TEPKİLİ

Ne var ki iddialara göre; Sevim Uyar şu an bu tanışma merasimine hiç sıcak bakmıyormuş.

Adriana Lima'ya büyük şok! Sevgilisi Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan Lima'nın bu kadar hızlı bir şekilde yeni aşka yelken açmasının üzerine gözler eski sevgili Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Adriana Lima ve yeni ilişkisi hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklamada bulundu. İşte Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında açıklaması...

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