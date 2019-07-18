Adriana Lima'ya büyük şok! Emir Uyar'ın annesi ilişkiyi öğrenince bakın ne yapmış...

Adriana Lima, 2 hafta önce Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima - Emir Uyar birlikteliğinde işlerin ailelerle tanışmaya gideceği iddia ediliyordu. Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Emir Uyar'ın annesi Sevim Uyar ile tanışacağı şeklinde dedikodularla gündeme gelmişti. Bu dedikodulara bir yenisi daha eklendi. Sevim Uyar; oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Adriana Lima ile Yunan adası Mykonos'da aşk yaşadığını gazetelerden öğrenir öğrenmez bakın ne yapmış...

18.07.2019 12:50 - Son Güncelleme: 18.07.2019 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





